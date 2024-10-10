В Гомеле отчисленный из вуза студент разбил дверь общежития, сняв все на видео, сообщает телеканал ОНТ.
В сообщении говорится, что отчисленный из вуза 21-летний студент в нетрезвом виде возвращался домой. Он проходил мимо общежития университета, в котором обучался. Фигурант решил выбить ногой стекло в двери общежития и снять все на видео. Вахтер вызвал сотрудников милиции, которые задержали студента. Заведено уголовное дело за хулиганство.
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