В Гомеле отчисленный из вуза студент разбил дверь общежития, сняв все на видео

В сообщении говорится, что отчисленный из вуза 21-летний студент в нетрезвом виде возвращался домой. Он проходил мимо общежития университета, в котором обучался. Фигурант решил выбить ногой стекло в двери общежития и снять все на видео. Вахтер вызвал сотрудников милиции, которые задержали студента. Заведено уголовное дело за хулиганство.