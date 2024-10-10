Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле отчисленный из вуза студент разбил дверь общежития, сняв все на видео

В Гомеле молодой человек разбил ногой дверь общежития и снял все на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле отчисленный из вуза студент разбил дверь общежития, сняв все на видео, сообщает телеканал ОНТ.

В сообщении говорится, что отчисленный из вуза 21-летний студент в нетрезвом виде возвращался домой. Он проходил мимо общежития университета, в котором обучался. Фигурант решил выбить ногой стекло в двери общежития и снять все на видео. Вахтер вызвал сотрудников милиции, которые задержали студента. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем в Лиде женщина сушила грибы над газовой плитой и чуть не сожгла дом.

Ранее мы писали, что массовое ДТП с тремя авто случилось на проспекте Независимости в Минске.

Кстати, мощная магнитная буря накроет Землю 10 октября — что ждать белорусам: «Может побороться за звание самой сильной и продолжительной».