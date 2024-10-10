Кожаев высказался об ужесточении законов из-за убийства подростка в Талгаре

«Они уже достаточно ужесточены. И решать проблему жестокости или насилия в обществе одним ужесточением законодательства, мне кажется, непродуктивно. На самом деле это целый комплекс социальных проблем. Начиная от воспитания, образования, того, в каком социуме воспитывается человек. Есть законы гораздо жестче, чем у нас. Вы знаете, что в Китае за конкретные преступления на площади расстреливают, но при этом преступления все равно происходят», — озвучил он.