Примерила корону королевы красоты и исчезла: какие детали вскрылись после полугода поисков Сэсэг Буиновой в Бурятии

Ночь с 11 на 12 апреля 2024 года навсегда разделила жизнь на «до» и «после» обычной семьи из Улан-Удэ. Здесь, внезапно и без вести пропала любимая жена, заботливая мать двоих детей и финалистка конкурса красоты «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. И вот уже ровно полгода о ее судьбе ничего не известно, а сама история исчезновения окутана тайнами, вопросами и домыслами. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Исчезла после финала.
Жизнь сибирячки была яркой и насыщенной. Сэсэг часто путешествовала по стране и миру, увлекалась волейболом и занятиям вокалом, принимала участие в фотосъемках, активно вела соцсети и занималась бизнесом. У нее был небольшой магазин детских товаров. Роль бизнесвумен она успешно совмещала с семейной жизнью. У Сэсэг был любящий муж и двое сыновей 8 и 10 лет. Как рассказывали близкие женщины, в детях она души не чаяла.
В апреле этого года женщина решила бросить вызов самой себе и принять участие в конкурсе красоты «Миссис Бурятия». Сэсэг вышла на сцену, примерила корону и титул «Миссис топ-модель». А всего несколько дней после финала таинственно пропала…
11 апреля, около восьми часов вечера, сибирячка оставила детей одних дома, а сама отправилась на встречу с подругами на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander черного цвета. Перед уходом из дома позвонила мужу и сообщила ему о своих планах. Мужчина в тот момент находился в командировке в Хабаровске.
— Чтобы не ехать «пустой», планировала взять пассажира через сервис такси. Она раньше часто так делала, — рассказывал супруг Сэсэг Борис. — Я не поддержал эту идею, все-таки время уже позднее. Но она переубедила меня. Мол, все будет хорошо, на улице еще светло. Сказал ей на прощание «Люблю, целую»…
Это был их последний разговор.
Уехала на встречу и не вернулась.
Как уже позже выяснили следователи, Сэсэг доставила несколько пассажиров по адресам и направилась на встречу с подругами. Это было около 22:00. Затем она сообщила, что планирует возвращаться к детям. Села в автомобиль и уехала. Но как оказалось не домой, а на парковку одного из местных торговых центров. Камера уличного видеонаблюдения показала, что там ее дожидался 26-летний Станислав Норбоев.
Как именно они познакомились и что их связывало? Существует несколько версий. Одни говорят о том, что мужчина и женщина вместе ходили в одну и ту же секцию волейбола.
Другие утверждают, что впервые они увидели друг друга за пару недель до исчезновения Сэсэг. По словам некоторых подруг сибирячки, Станислав положил глаз на яркую блондинку, когда отдыхал в кафе и пригласил ее на танец. После этого начал писать ей сообщения. Она сразу дала понять Норбоеву, что она замужем и воспитывает детей, но молодого человека это не остановило.
Утром 12 апреля близкие женщины обнаружили, что Сэсэг не пришла ночевать домой. При этом ее телефон был отключен. Пытались найти женщину самостоятельно, а когда это не принесло результата, обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры. Они прочесывали берега реки, лесные участки, промышленные зоны, а также распространяли ориентировки. Женщину в буквальном смысле искал весь город.
Главная версия — убийство.
Первые результаты поисков появились 14 апреля. В тот день в одном и жилых дворов Улан-Удэ заметили иномарку Сэсэг. Волонтеров смутили некоторые детали: номера с автомобиля были сорваны и лежали в багажнике, а со стороны водительского сидения находились следы крови. Была проведена экспертиза, которая доказала, что она действительно принадлежит пропавшей женщине. Каким образом машина оказалась в этом месте, и кто был за рулем? Ответов на эти вопросы нет. Внедорожник не попал ни на одну камеру уличного наблюдения по пути следования.
Другие улики были обнаружены еще через несколько дней в промзоне, на окраине города. На пустыре, под старым выброшенным матрацем лежали женские колготки, а чуть подальше — мужское белье и куртка. А в ее кармане находились водительские права, которые принадлежат тому самому Станиславу Норбоеву.
Собственно, таким образом и выяснилось, что мужчина и женщина пропали вместе. На тот момент близкие Станислава принимали активное участие в поисках участницы конкурса красоты и даже не догадывались о том, что их родственник связан с этой историей.
Но самое страшное ожидало волонтеров впереди. В нескольких метрах от вещей находилась лужа крови. Она принадлежала Станиславу.
Таким образом, следователи СУ СКР по Республике Бурятии сделали вывод, что основной версией случившегося могло стать убийство. Завели уголовное дело. А чуть позже следователи нашли ту самую запись с камер видеонаблюдения парковки торгового центра, где встретились Сэсэг и Станислав. Но как оказалось, в машине они находились не одни. Судя по записи, в 23:45 во внедорожник женщины подсел неизвестный человек. После этого иномарка выехала с парковки и направилась в сторону промзоны.
Таинственный незнакомец.
Следователи считают, что именно тот самый таинственный незнакомец причастен к исчезновению Сэсэг и Станислава. Об этом в СКР по Республике Бурятия сообщили еще в апреле. Однако установить личность незнакомца было нельзя, так как запись с камер видеонаблюдения в плохом качестве и разглядеть внешность мужчины невозможно.
Существует версия, что это может быть бывший сотрудник правоохранительных органов. Якобы, в ночь исчезновения Буиновой, охранники промышленной зоны заметили, что недалеко от железнодорожных путей находится черный Mitsubishi Outlander. Когда они подошли к автомобилю, чтобы узнать, все ли в порядке, неизвестный мужчина показал им пенсионное удостоверение бывшего правоохранителя, а затем поспешил скрыться. Но эта информация не подтверждается следствием. В июле появилась информация, что следователи установили, что тела пропавших с места преступления вывезли на автомобиле через сутки.
— Установлен очевидец, который непродолжительное время общался с преступником. Составлен криминалистический портрет последнего. Есть определенные версии о его личности, — рассказывал руководитель СУ СКР по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков в интервью телекомпании АТВ.
Версии случившегося.
История исчезновения Сэсэг и Станислава не раз становилось темой обсуждения в СМИ и ток-шоу на федеральных каналах. И поскольку в ней больше вопросов, чем ответов, многие строят разные версии случившегося.
Одни считают, что якобы к пропаже Буиновой и Норбоева причастен муж сибирячки. Мол, расправился с неверной женой и ее любовником. Сам супруг Сэсэг рассказывал корреспонденту КП-Иркутск, что трижды проходил полиграф.
— Мне тяжело переживать исчезновение жены, — рассказывал Борис. — Я каждый день надеюсь, что Сэсэг найдется. У нас были большие планы…
Другие проводят параллель между исчезновением Сэсэг и ее участием в конкурсе красоты, поскольку сибирячка пропала спустя пять дней после финала.
Еще одна версия — Буинова и Норбоев могли стать жертвой криминальных разборок. Мол, столкнувшись с проблемами, женщина решила не беспокоить мужа, который на тот момент находился в другом регионе, а обратилась за помощью к новому знакомому. Но это все лишь домыслы, которые не имеют официального подтверждения.
В середине августа волонтеры возобновили поиски, которые официально были приостановлены 17 апреля, поскольку отрядам не хватало свидетельств от очевидцев. Финалистку конкурса красоты и ее знакомого искали в районе улуса Хойтобэе, недалеко от аэропорта Улан-Удэ. Но поиски также были безрезультатными…
— В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия.