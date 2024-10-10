Примерила корону королевы красоты и исчезла: какие детали вскрылись после полугода поисков Сэсэг Буиновой в Бурятии

Первые результаты поисков появились 14 апреля. В тот день в одном и жилых дворов Улан-Удэ заметили иномарку Сэсэг. Волонтеров смутили некоторые детали: номера с автомобиля были сорваны и лежали в багажнике, а со стороны водительского сидения находились следы крови. Была проведена экспертиза, которая доказала, что она действительно принадлежит пропавшей женщине. Каким образом машина оказалась в этом месте, и кто был за рулем? Ответов на эти вопросы нет. Внедорожник не попал ни на одну камеру уличного наблюдения по пути следования.