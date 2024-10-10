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Мощная магнитная буря обрушилась на Омскую область

Пик активности на Солнце придется на ночь с четверга на пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем на Омскую область обрушилась мощная магнитная буря. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря достигнет своего пика сегодня ночью.

Магнитная буря началась сегодня днем и продлится до 13 октября. В своем пике буря достигнет класса G-4 (очень сильная буря).

Сильнее всего омичи испытают на себе влияние магнитной бури завтра в пятницу, 11 октября, — именно в этот день активность на Солнце будет выше всего.

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытать сильное недомогание, головные боли, тошноту, а также обострение хронических заболеваний. Специалисты советуют людям не нагружать организм физическими нагрузками и отказаться от алкогольных напитков.

Ранее мы писали, что мощные магнитные бури спровоцируют новое полярное сияние в небе над Омском.