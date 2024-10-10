В Пермском крае мать вытащила из горящего дома 4-х детей

Вчера, 9 октября, в селе Бор Суксунского городского округа произошел пожар. Загорелся двухквартирный жилой дом и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Площадь пожара составила 212 квадратных метров. Погибших и травмированных нет. Огнеборцами было спасено 4 человека, 3 человека смогли эвакуироваться самостоятельно», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
По информации спасателей, во время пожара одна из жительниц дома разбудила и вывела четырех детей через оконный проем.
На данный момент на месте происшествия проводят проверочные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства пожара.