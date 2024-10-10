Мама оставила 2-летнего сына без присмотра на кухне, и он погиб мучительной смертью

В Тайшетском районе Иркутской области медики не успели спасти 2-летнего мальчика. Ребенок трагически погиб по дороге в больницу. Все произошло 1 октября в поселке Новобирюсинский, когда мама мальчика готовила еду. Малыш перевернул на себя емкость и получил сильные термические ожоги.
— Смерть ребенка наступила при транспортировке в медицинское учреждение в город Тайшет. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Прокуратура района начала свою собственную проверку. Надзорный орган даст оценку тому, насколько родители обеспечивали защиту ребенка и благополучная ли семья. При наличии веских причин будут приняты меры.
— Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проверит законность принятых следователями решений, — сообщили в прокуратуре региона.
Правоохранители призвали родителей и опекунов создать для детей безопасные условия в квартире, частном доме или участке. У малышей не должно быть возможности свободно заходить на кухню, к окнам и электрическим приборам.