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Мама оставила 2-летнего сына без присмотра на кухне, и он погиб мучительной смертью

Прокуратура начала проверку из-за смерти 2-летнего ребенка в Тайшетском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Тайшетском районе Иркутской области медики не успели спасти 2-летнего мальчика. Ребенок трагически погиб по дороге в больницу. Все произошло 1 октября в поселке Новобирюсинский, когда мама мальчика готовила еду. Малыш перевернул на себя емкость и получил сильные термические ожоги.

— Смерть ребенка наступила при транспортировке в медицинское учреждение в город Тайшет. Причины и условия произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура района начала свою собственную проверку. Надзорный орган даст оценку тому, насколько родители обеспечивали защиту ребенка и благополучная ли семья. При наличии веских причин будут приняты меры.

— Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным комитетом по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), проверит законность принятых следователями решений, — сообщили в прокуратуре региона.

Правоохранители призвали родителей и опекунов создать для детей безопасные условия в квартире, частном доме или участке. У малышей не должно быть возможности свободно заходить на кухню, к окнам и электрическим приборам.