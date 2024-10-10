«Знакомая умерла, но с ее аккаунта пришло сообщение…»: как мошенники готовы «воскрешать» и «хоронить» людей ради наживы

Наверное, уже каждый сталкивался с телефонными мошенниками, да и не по разу! А, если уж вам посчастливилось и ни разу не позвонили, то истории, как это бывает, однозначно слышали — от близких, друзей, знакомых. Удивляться приходиться только одному — изобретательности аферистов. Легенды, которые они придумывают, одна правдоподобнее другой. Попадаются и дети, и взрослые, причем абсолютно разных профессий и уровня жизни. Неудивительно. Если, опустим, занять до вечера просит лучший друг. И отправляет видео в мессенджере, на котором сам от первого лица говорит об этом. Сложно не поверить. А надо! О том, в какие истории, связанные с мошенниками попадали жители Иркутской области, они рассказали в комментариях в Дзен-канале КП-Иркутск. Некоторые из них мы решили опубликовать.
Вот, например, что пишет Татьяна Ларина:
«Моя подруга прислала сообщение: “Кинь на карту 17 000, верну вечером. Только на эту карту. Прислала фото карты. Начинаю выполнять операции, а там красным: слишком активная карта, осторожно МОШЕННИКИ! Карта оказалась левая, но с ее именем! Потом уже стала звонить, так дозвониться не могла! Только спустя два часа она позвонила и сказала, что взломали. Знать не знала, что ей переводят, пока не стали звонить друзья и родные, а потом эти хакеры мошенники заблокировали дозвоны. Некоторые ей перевели, которые были первыми. Спросила ее: как так получилось, что взломали? Оказывается, на днях кто-то попросил проголосовать за дочку по ссылкам. Она и проголосовала. Ни в коем случае не делайте также!”.
Похожая история произошла и с Еленой Сычевой:
«Меня взламывали в соцсетях, а я даже не сразу узнала, пока сестра не попыталась что-то сообщить. Мне пишут, а я заблокирована “из-за подозрительных сообщений”. Она тогда позвонила, посоветовала разобраться. Заглянула на страницу. Во-первых, еще и не сразу вошла, через дополнительные пароли. Потом вообще кошмар! Какой-то чат, какие-то продажи от моего имени! Из чата вышла, сразу все исчезло, но пока аккаунтом не пользуюсь».
Аферисты не стоят на месте — находятся в постоянном поиске новых хитроумных комбинаций. Один из последних их действенных способов — представляться работодателями и запугивать:
«Недавно пришло сообщение от директора нашего учреждения. Якобы в учреждение пришли из спецслужб с проверкой, стали интересоваться мной. Спрашивает, мол, есть у вас предположения, почему именно мной заинтересовались? Дальше скидывает якобы официальный документ об итогах проверки. Думаю, странно, заведующая нашим отделом ничего ни о какой проверке не сообщала. А тем временем лже-директор уже забрасывал удочку о том, что со мной встретятся представители спецслужб… Тут я, несмотря на то, что был выходной день, позвонила заведующей нашим отделом, и она сказала, что эти “спецы” уже всем пишут, опять аккаунт директора взломали. Я без разговоров заблокировала этот контакт».
Бывает и такое, что у кого-то внезапно «оживают» родственники. Аферисты пишут даже от имени погибших людей, используя их аккаунты.
«Мне написали с аккаунта умершей. Попросили 5000 ₽ Я сразу поняла, что взлом и написала: “что на том свете тоже деньги нужны?”. И взломщики исчезли» — рассказала свою историю Галина Пахомова.
"Со моей подругой произошла ужасная история. Преступники попытались заработать на некрологе ее дочери, указав в качестве реквизитов поддельный счет, — поделилась подписчица Татьяна.
А порой жертвами взлома становятся дети. Вот что рассказывает Светлана:
«Дочь летом взломали. Позвонила мама одноклассницы мне, т.к. очень была удивлена, что моя дочь просит у практически незнакомого человека в долг. Взломали в мессенджере и разослали сообщения, просили от 15 до 40 тысяч».
И таких комментариев — сотни!
Самые популярные схемы обмана.
ГУ МВД России по Иркутской выделили способы мошенничества, на которые чаще всего попадаются жертвы:
1) Первое место в этом рейтинге — инвестиции. Обычно звонит лжеброкер и предлагает «выгодно вложиться». Мол, деньги польются рекой, а делать вообще ничего не надо. Жертва отправляет деньги, какое-то время через поддельное приложение видит, как его капитал преумножается, поэтому вкладывает и вкладывает еще. А как только решает вывести свои кровные, лжеброкеры растворяются в воздухе. Только за начало октября от этой схемы пострадало уже 12 человек, в общей сумме они «инвестировали» в чужие карманы свыше 17 миллионов рублей. За прошлый месяц на подобную уловку попались 53 человека, переведя в общей сумме 78 миллионов рублей.
2) Второе место стабильно занимает звонок от «операторов сотовой связи» с предложением продлить срок действия сим-карты. Когда жертва сообщает код подтверждения операции из СМС, деньги исчезают со счетов или на вас оформляют миллионные кредиты. Хоть в СМС всегда написано «Не сообщайте код никому!» за октябрь сумма ущерба по этому виду мошенничества составила выше 2 миллионов, в сентябре — свыше 19 миллионов рублей.
3) Лжеправоохранители обосновались на третьем месте рейтинга МВД. Обычно за определенную сумму фейковые полицейсике или следователи готовы закрыть некоего угловное дело на вас или ваших близких, при этом дела в реальности, конечно же, не существует. Запугивают срочность, опасностью. Находясь в панике, многие верят и спешат перевести деньги. Таким образом, в октябре 2024 года преступники получили от жителей Иркутской области уже свыше 1 миллиона рублей.
И это далеко не полный список мошеннических схем…
Как мошенники аферисты находят жертв.
В откликах к статьям, где мы рассказываем о мошенниках, многие интересуются: как мошенники находят жертву? КП-Иркутск попыталась разобраться.
Для начала стоит понять, как мошенники выходят именно на вас: откуда берут номер телефона и как взламывают аккаунты в социальных сетях.
— По данным МВД, зачастую номера телефона утекают в сеть из взломанных баз данных. Огромное количество людей пользуется различными сервисами услуг, такими как: такси, доставка, грузоперевозка
— Другой способ нажиться на доверчивых людях — это взлом социальных сетей и мессенджеров. И тут первое место занимают, конечно же, ссылки. Не зря во всех антимошеннических брошюрках для населения просят не переходить по подозрительным ссылкам в интернете. Сторонний веб-адрес может прийти как от близкого человека, так и от едва знакомого. Зачастую мошенники используют текст с кликабельным названием, чтобы пользователь не смог побороть соблазн перейти на сайт. «Вы выиграли в нашей лотерее!», «Твой друг рассказывает про тебя такое…», «Жесть! Это ты на видео?» — вот самые популярные примеры, на которые отреагировали жертвы таких рассылок. Кто заподозрит подвох в сообщении: «Проголосуйте, пожалуйста, за мою доченьку! У нас конкурс в детском саду»?
— Скачивание приложений из неизвестных источников тоже довольно рискованное занятие. В интернете существует множество пиратских сайтов и каналов, которые предлагают пользователям скачать «взломанную» версию платного приложения, где все функции предлагаемой подписки уже разблокированы. Такие варианты всегда звучат заманчиво.
— Объявления. В попытке что-то продать, купить или устроиться на работу через интернет, пользователи чаще всего оставляют свой номер телефона для связи. Однако, будьте готовы к тому, что его увидят не только те, кто заинтересовался вашей публикацией. Вам наверняка поступят звонки от различных "банковских call-центров’с предложением, от которого невозможно отказаться. И вероятно не только от них… Поэтому стоит активировать на вашем телефоне защиту от спам-звонков, если она, конечно предусмотрена.
— С начала октября в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях обратилось 55 человек, сумма ущерба свыше 55 миллионов рублей. За текущий год в руки мошенников утекло 1,4 миллиарда рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — За 2023 год злоумышленники обманули Иркутян на 1,7 миллиарда.