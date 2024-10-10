«Знакомая умерла, но с ее аккаунта пришло сообщение…»: как мошенники готовы «воскрешать» и «хоронить» людей ради наживы

Наверное, уже каждый сталкивался с телефонными мошенниками, да и не по разу! А, если уж вам посчастливилось и ни разу не позвонили, то истории, как это бывает, однозначно слышали — от близких, друзей, знакомых. Удивляться приходиться только одному — изобретательности аферистов. Легенды, которые они придумывают, одна правдоподобнее другой. Попадаются и дети, и взрослые, причем абсолютно разных профессий и уровня жизни. Неудивительно. Если, опустим, занять до вечера просит лучший друг. И отправляет видео в мессенджере, на котором сам от первого лица говорит об этом. Сложно не поверить. А надо! О том, в какие истории, связанные с мошенниками попадали жители Иркутской области, они рассказали в комментариях в Дзен-канале КП-Иркутск. Некоторые из них мы решили опубликовать.