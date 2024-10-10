Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты необоснованной наценки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) при закупках в дошкольные учреждения Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
«Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона. В договорах с ясли-садами разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: подсолнечное масло — с надбавкой 286%: 453 тенге за литр против 1300 тенге за литр, крупа гречневая — 150%: 240 тенге за кг против 600 тенге за кг, сахар — 93%: 325 тенге за кг против 630 тенге за кг, куриное яйцо — 79%: 430 тенге за десяток против 770 тенге за десяток, соль — 66%: 60 тенге за кг против 100 тенге за кг, рис — 36%: 490 тенге за кг против 670 тенге за кг, масло сливочное — 22%: 2075 тенге за кг против 2550 тенге за кг», — указали в агентстве.
Компанию привлекли к административной ответственности.
«В настоящее время договоры на поставку СЗПТ с дошкольными учреждениями расторгнуты для перезаключения по сниженной стоимости, тем самым сумма сэкономленных средств составит более 30 млн тенге», — сообщили в АФМ.
В агентстве напомнили, что на системной основе проводят мониторинг стоимости поставок продуктов в бюджетные организации.