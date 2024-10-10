Продукты для детсадов покупали по завышенным ценам

«Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона. В договорах с ясли-садами разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила: подсолнечное масло — с надбавкой 286%: 453 тенге за литр против 1300 тенге за литр, крупа гречневая — 150%: 240 тенге за кг против 600 тенге за кг, сахар — 93%: 325 тенге за кг против 630 тенге за кг, куриное яйцо — 79%: 430 тенге за десяток против 770 тенге за десяток, соль — 66%: 60 тенге за кг против 100 тенге за кг, рис — 36%: 490 тенге за кг против 670 тенге за кг, масло сливочное — 22%: 2075 тенге за кг против 2550 тенге за кг», — указали в агентстве.