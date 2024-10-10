Пятилетний мальчик устроил пожар и погиб в Красноярском крае

Пятилетний мальчик устроил пожар и погиб. Случай произошел в селе Черемшанка Курагинского района вечером 9 октября. Как сообщают в следственном комитете, предварительно, ребенок приживал в многодетной семье в доме на земле. В обед все дети гуляли на улице, отец занимался домашними хлопотами, а мать уехала по делам. В моменте мальчик один зашел в дом, поджег второй этаж, испугался и заперся в своей комнате.