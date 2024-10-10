В Новосибирске задержали мигрантов, избивших сотрудника Росгвардии

Напомним, по словам Дмитрия, к нему подошел агрессивный мужчина и стал дергать ручку двери автомобиля. Дмитрий показал удостоверение и попросил удалиться. Несмотря на это, приезжий не испугался и, по словам потерпевшего, достал пистолет, направив его прямо в лицо сотрудника. Позже его стали избивать возле военного института.