В суд ушло дело о гибели 9-летней девочки после падения дерева на челябинской базе отдыха

Напомним, 5 июля на территории базы отдыха «Золотые пески», расположенной на озере Тургояк, в результате шквалистого ветра на туристическую палатку с людьми упало дерево, что привело к гибели 9-летней девочки и причинению тяжкого вреда здоровью полугодовалой девочки.
«Арендатором был заключен договор о выполнении работ по проведению обследования по выявлению аварийных деревьев. Непосредственное выполнение работ было поручено обвиняемому, который в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей своевременно не выявил аварийное состояние дерева», — рассказали в прокуратуре региона.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.