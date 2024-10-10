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В суд ушло дело о гибели 9-летней девочки после падения дерева на челябинской базе отдыха

Прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело о гибели 9-летней девочки и травмировании ее малолетней сестры в результате падения дерева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 5 июля на территории базы отдыха «Золотые пески», расположенной на озере Тургояк, в результате шквалистого ветра на туристическую палатку с людьми упало дерево, что привело к гибели 9-летней девочки и причинению тяжкого вреда здоровью полугодовалой девочки.

«Арендатором был заключен договор о выполнении работ по проведению обследования по выявлению аварийных деревьев. Непосредственное выполнение работ было поручено обвиняемому, который в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей своевременно не выявил аварийное состояние дерева», — рассказали в прокуратуре региона.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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