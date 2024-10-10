В суд ушло дело о гибели 9-летней девочки после падения дерева на челябинской базе отдыха

«Арендатором был заключен договор о выполнении работ по проведению обследования по выявлению аварийных деревьев. Непосредственное выполнение работ было поручено обвиняемому, который в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей своевременно не выявил аварийное состояние дерева», — рассказали в прокуратуре региона.