Москвича задержали после серии краж автомобильных зеркал на 500 тыс. руб

«Ранее в полицию в разное время обратились шестеро граждан с заявлениями о хищении боковых зеркал с принадлежащих им автомобилей, припаркованных во дворах. Ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, составил свыше 500 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. При обыске в его квартире на ул. Симоновский Вал были обнаружены и изъяты три комплекта автомобильных зеркал, 15 крышек стеклоомывателей и один съемный логотип дорогостоящей иномарки», — сказал собеседник агентства.