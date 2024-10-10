Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвича задержали после серии краж автомобильных зеркал на 500 тыс. руб

Столичные полицейские задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в серии краж зеркальных элементов c дорогих иномарок нескольких жителей Северного административного округа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Ранее в полицию в разное время обратились шестеро граждан с заявлениями о хищении боковых зеркал с принадлежащих им автомобилей, припаркованных во дворах. Ущерб, причиненный владельцам транспортных средств, составил свыше 500 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. При обыске в его квартире на ул. Симоновский Вал были обнаружены и изъяты три комплекта автомобильных зеркал, 15 крышек стеклоомывателей и один съемный логотип дорогостоящей иномарки», — сказал собеседник агентства.

Оперативники выяснили, что мужчина с помощью инструментов снимал с автомобилей зеркальные элементы. Похищенное он продавал, вырученные деньги тратил. Как уточнил Васенин, число потерпевших от действий злоумышленника может превышать 50.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигурант находится под подпиской о невыезде.