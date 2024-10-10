В Волгограде пешехода отбросило на «Мерседес» после наезда лихача

В Волгограде ведутся поиски водителя, который сбил женщину и скрылся с места аварии. ДТП произошло в Кировском районе 9 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 12.50 часов женщина решила перейти дорогу на улице 64-й Армии. Она выбежала на проезжую часть в неустановленном месте.