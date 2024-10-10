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В Волгограде пешехода отбросило на «Мерседес» после наезда лихача

Полиция Волгограда разыскивает лихача, который сбил женщину и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде ведутся поиски водителя, который сбил женщину и скрылся с места аварии. ДТП произошло в Кировском районе 9 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 12.50 часов женщина решила перейти дорогу на улице 64-й Армии. Она выбежала на проезжую часть в неустановленном месте.

— Водитель ВАЗа сбил ее, после чего пешехода отбросило на стоящий автомобиль «Мерседес CLS». В результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, — уточнили в полиции региона.

Виновник аварии скрылся, не оказав пострадавшей никакой помощи. Теперь ему предстоит ответить за отселение места ДТП.