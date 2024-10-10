Воронежца будут судить за перевозку подделок люксовых брендов

Житель Таловского района Воронежской области стал фигурантом гражданского дела о нарушении авторских прав. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Компании Chanel и Christian Dior потребовали от него компенсации за незаконное использование их товарных знаков.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за использование чужих товарных знаков. При таможенном досмотре в его багаже были найдены контрафактные товары известных брендов.
Сейчас компаниям Chanel и Christian Dior предстоит доказать в суде нарушение авторских прав и получить компенсацию за ущерб.