В Калининграде задержан иностранец за призывы к терроризму

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего пропаганду терроризма путем публикаций в интернет-мессенджере Telegram видеозаписей международных террористических организаций.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности.