Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержан иностранец за призывы к терроризму

УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Источник: KaliningradToday

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанного лица, осуществлявшего пропаганду терроризма путем публикаций в интернет-мессенджере Telegram видеозаписей международных террористических организаций.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению указанной противоправной деятельности.