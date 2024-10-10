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Глава СК потребовал доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом

Дело о мошенничестве подрядчика в Ростове взял на контроль глава федерального СК.

Источник: Комсомольская правда

Доклад о расследовании мошенничества со стороны подрядчика в Ростове-на-Дону потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

— Жители Ростовской области пожаловались в соцмедиа на подрядчика, который якобы получил от них деньги, но все еще не приступил к строительству жилых домов в Ростове и его окрестностях, — пояснили в информационном центре СК России.

Сейчас по данному факту ведется процессуальная проверка в рамках статьи 159 УК РФ. Итоги этой работы ожидает глава федерального Следкома.

Напомним, также ростовские следователи разбираются в обстоятельствах смерти 21-летней девушки после офтальмологической операции.