Жительница Самарской области добровольно отдала наркотики полиции

В городе Отрадный Самарской области сотрудники полиции получили информацию о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители задержали подозреваемую, сообщают в ГУ МВД России по региону.
— В ходе общения девушка заметно нервничала, у неё имелись внешние признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась, — отметили в ведомстве.
Во время досмотра девушка добровольно отдала наркотики. Подозреваемая рассказала, что ранее уже привлекалась к уголовной статье по схожей. Возбуждено уголовное дело. Горожанка предстанет перед судом.