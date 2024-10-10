Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Самарской области добровольно отдала наркотики полиции

В Самарской области задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В городе Отрадный Самарской области сотрудники полиции получили информацию о незаконном обороте наркотиков. Правоохранители задержали подозреваемую, сообщают в ГУ МВД России по региону.

— В ходе общения девушка заметно нервничала, у неё имелись внешние признаки наркотического опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась, — отметили в ведомстве.

Во время досмотра девушка добровольно отдала наркотики. Подозреваемая рассказала, что ранее уже привлекалась к уголовной статье по схожей. Возбуждено уголовное дело. Горожанка предстанет перед судом.