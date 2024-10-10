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2-летний мальчик погиб, опрокинув на себя кастрюлю, в Иркутской области

Он умер по пути в больницу.

Источник: Reuters

В посёлке Новобирюсинский в Тайшетском районе Иркутской области завели уголовное дело из-за гибели 2-летнего мальчика, сообщили irk.aif.ru в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла вечером 30 сентября. Ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ему вызвали скорую, но до больницы довезти не успели. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».Правоохранители призывают жителей области не оставлять детей без присмотра, не позволять им свободно заходить на кухню, приближаться к окнам, инструментам и другим опасным местам.

несчастный случай