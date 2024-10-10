2-летний мальчик погиб, опрокинув на себя кастрюлю, в Иркутской области

Трагедия произошла вечером 30 сентября. Ребёнок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ему вызвали скорую, но до больницы довезти не успели. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».Правоохранители призывают жителей области не оставлять детей без присмотра, не позволять им свободно заходить на кухню, приближаться к окнам, инструментам и другим опасным местам.