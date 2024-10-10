Четверых челябинцев будут судить за похищение человека ради выкупа в 1,1 млн

Фигуранты откликнулись на просьбу своего знакомого и истребовать долг у приятеля. В итоге они напали на последнего, избили, распылили в лицо содержимое газового перцового баллона и высказали требование отдать 1 млн 150 тыс. рублей. Затем усадили потерпевшего в микроавтобус, решим доставить его в Челябинск, где, угрожая пистолетом, похитили из кармана деньги и сотовый телефон.