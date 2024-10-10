Четверых челябинцев будут судить за похищение человека ради выкупа в 1,1 млн

Напомним, все произошло в ноябре 2022 года в поселке Красногорский.
Фигуранты откликнулись на просьбу своего знакомого и истребовать долг у приятеля. В итоге они напали на последнего, избили, распылили в лицо содержимое газового перцового баллона и высказали требование отдать 1 млн 150 тыс. рублей. Затем усадили потерпевшего в микроавтобус, решим доставить его в Челябинск, где, угрожая пистолетом, похитили из кармана деньги и сотовый телефон.
«На территории Челябинска микроавтобус со злоумышленниками был задержан сотрудниками полиции», — рассказали в прокуратуре региона.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что все фигуранты — жители областного центра. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Вымогательство», «Похищение человека» и «Разбой».
Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.