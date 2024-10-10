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МАРТ сказал про введение лицензий на экспорт яблок, капусты и лука

МАРТ может ввести лицензии на вывоз капусты, лука и яблок.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал про введение лицензий на экспорт яблок, капусты и лука. Подробности рассказал глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, пишет издание «Гомельская правда».

Богданов обратил внимание на то, что ведомством прорабатывается вопрос, касающийся введения механизма лицензирования на вывоз яблок, лука, а также капусты на экспорт. Он пояснил, что озвученное решение обусловлено повышенным спросом на указанный вид продукции. Это, уточнил глава МАРТ, вызывает сомнения в том, хватит ли ее до конца межсезонного периода для внутреннего рынка.

Тем временем Минсельхозпрод рассказал о ситуации с белорусскими и импортными яблоками.

Кстати, сказал, что будет с ценами в Беларуси к концу 2024 года.

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