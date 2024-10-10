МАРТ сказал про введение лицензий на экспорт яблок, капусты и лука

Богданов обратил внимание на то, что ведомством прорабатывается вопрос, касающийся введения механизма лицензирования на вывоз яблок, лука, а также капусты на экспорт. Он пояснил, что озвученное решение обусловлено повышенным спросом на указанный вид продукции. Это, уточнил глава МАРТ, вызывает сомнения в том, хватит ли ее до конца межсезонного периода для внутреннего рынка.