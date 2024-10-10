Пенсионерка подожгла мужа в Алматы

Несколько дней ранее сообщалось о другой трагедии. Тогда в Сети появилась информация о жестоком убийстве гражданина России в Алматы. По данным автора рассылки, расчлененное тело мужчины обнаружили в одной из квартир города. В Департаменте полиции подтвердили эти данные.