Пенсионерка подожгла мужа в Алматы

Также на запрос корреспондента в полиции заявили, что по факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания (ИВС)».
Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Несколько дней ранее сообщалось о другой трагедии. Тогда в Сети появилась информация о жестоком убийстве гражданина России в Алматы. По данным автора рассылки, расчлененное тело мужчины обнаружили в одной из квартир города. В Департаменте полиции подтвердили эти данные.