В Башкирии на этой неделе ляжет первый снег

В Башкирии на этой неделе выпадет снег и сильно похолодает. Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха опустится до −8 градусов.
Мокрый снег с дождем ожидается в северных районах республики, а в восточных и вовсе установится снежный покров. Правда, он быстро растает, успокаивает метеорологи.
— Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем +1…+6, — рассказали в Башгидрометцентре.
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