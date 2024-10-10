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В Башкирии на этой неделе ляжет первый снег

В Башкирии похолодает до −8 градусов и ляжет снег.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на этой неделе выпадет снег и сильно похолодает. Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха опустится до −8 градусов.

Мокрый снег с дождем ожидается в северных районах республики, а в восточных и вовсе установится снежный покров. Правда, он быстро растает, успокаивает метеорологи.

— Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем +1…+6, — рассказали в Башгидрометцентре.

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