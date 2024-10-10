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Приговорили к 16 годам колонии: в Ростове мужчина поджег гараж с людьми

Ростовская область, 10 октября 2024. DON24.RU. В Ростове осудили мужчину за совершение особо тяжкого преступления, сообщает СУ СК России по Ростовской области.

«Установлено, что в ноябре 2023 года фигурант дела, находясь в помещении металлического автомобильного гаража, расположенного по пр. Буденновскому в Ростове, распивал спиртные напитки с двумя своими знакомыми», — сообщает источник.

После возникшей ссоры фигурант дела покинул гараж и, достоверно зная, что внутри находятся люди, облил вход в него бензином и поджег.

Увидев, что произошло возгорание, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Один мужчина, находившийся внутри помещения гаража, скончался, второй смог выбраться, но получил термические ожоги головы и верхних конечностей, ему оказали помощь.

Фигурант дела полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.