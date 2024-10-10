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Глава СК поручил проверить избиение шестиклассника в Екатеринбурге

В связи с избиением школьника в Екатеринбурге Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге школьник был избит сверстниками. На информацию о данном происшествии обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Сообщается, что в школе в городе Екатеринбурге шестиклассник на протяжении месяца подвергался травле, а затем был избит одноклассниками, — передает пресс-служба СКР.

В ведомстве также обратили внимание на бездействие правоохранительных органов и должностных лиц в системе образования в связи с происшествием. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку. Также Константину Мирошниченко предстоит доложить об установленных обстоятельствах инцидента.

СК