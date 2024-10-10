Глава СК поручил проверить избиение шестиклассника в Екатеринбурге

В ведомстве также обратили внимание на бездействие правоохранительных органов и должностных лиц в системе образования в связи с происшествием. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку. Также Константину Мирошниченко предстоит доложить об установленных обстоятельствах инцидента.