Глава СК поручил проверить избиение шестиклассника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге школьник был избит сверстниками. На информацию о данном происшествии обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Сообщается, что в школе в городе Екатеринбурге шестиклассник на протяжении месяца подвергался травле, а затем был избит одноклассниками, — передает пресс-служба СКР.
В ведомстве также обратили внимание на бездействие правоохранительных органов и должностных лиц в системе образования в связи с происшествием. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку. Также Константину Мирошниченко предстоит доложить об установленных обстоятельствах инцидента.