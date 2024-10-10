Власти Уфы отказались от праздничного фейерверка в честь Дня республики

Стала известна судьба праздничного салюта в честь празднования Дня республики в Уфе. Фейерверка в этом году не будет. Такое решение принял оргкомитет по подготовке к мероприятию.
Напомним, завтра, 11 октября, в Башкирии объявлен выходным днем. Таким образом, жители республики отдохнут сразу три дня подряд.
В честь праздника в Башкирии пройдут концерты, торжественные собрания, дни открытых дверей и лекции.
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