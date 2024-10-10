«Ведомости» узнали о разблокировке яхты Гарика Сукачева в Нидерландах

Pearly Bell 2 построила в 2021 году нидерландская верфь Contest Yachts. «Отходив пару лет на прошлой лодке (предшественница Pearly Bell 2 — Pearly Bell. — РБК), я решил переделать кое-что внутри и попросил [генерального директора Contest Yachts] Арьена [Конайна] прислать чертежи. А так как по первому образованию я инженер, то сел с этими чертежами, поменял некоторые вещи местами и в общем-то сделал рефит лодки», — говорит Сукачев в интервью Y Magazine.