Владелец двух наркомаркетов задержан Минске

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Правоохранители задержали владельца двух наркомаркетов, который ранее был судим за призывы к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе МВД.
Уточняется, что правоохранители вышли на 21-летнего злоумышленника, который несколько лет назад создал и администрировал деятельность двух теневых наркомаркетов в интернете.
«После эмигрировал в Европу, прекратив преступную деятельность. В этом году фигурант вернулся и взялся за старое», — говорится в сообщении.
Злоумышленник привлек 28-летнего закладчика, чтобы не иметь контакта с запрещенными веществами напрямую. Удалось установить, что закладчик забирал оптовые партии «товара», фасовал и раскладывал по тайникам.
Подельников удалось задержать при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», а интернет-магазины были ликвидированы. В МВД уточнили, что организатор ранее был судим за призывы в интернете к массовым беспорядкам.
Следователи возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков.
Белорусские правоохранители уделяют особое внимание борьбе с наркомаркетами. Так, в середине сентября сотрудники правоохранительных органов задержали в Минском районе иностранного гражданина, занимавшегося оптовым распространением наркотиков.
У него обнаружили более 1,5 килограмма особо опасного психотропного вещества — 4-СМС.