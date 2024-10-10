Харрисбург
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец двух наркомаркетов задержан Минске

Злоумышленник удаленно привлек закладчика, чтобы не контактировать с запрещенными веществами напрямую, но это не помогло.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Правоохранители задержали владельца двух наркомаркетов, который ранее был судим за призывы к массовым беспорядкам, сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что правоохранители вышли на 21-летнего злоумышленника, который несколько лет назад создал и администрировал деятельность двух теневых наркомаркетов в интернете.

«После эмигрировал в Европу, прекратив преступную деятельность. В этом году фигурант вернулся и взялся за старое», — говорится в сообщении.

Злоумышленник привлек 28-летнего закладчика, чтобы не иметь контакта с запрещенными веществами напрямую. Удалось установить, что закладчик забирал оптовые партии «товара», фасовал и раскладывал по тайникам.

Подельников удалось задержать при силовой поддержке бойцов СПБТ «Алмаз», а интернет-магазины были ликвидированы. В МВД уточнили, что организатор ранее был судим за призывы в интернете к массовым беспорядкам.

Следователи возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков.

Белорусские правоохранители уделяют особое внимание борьбе с наркомаркетами. Так, в середине сентября сотрудники правоохранительных органов задержали в Минском районе иностранного гражданина, занимавшегося оптовым распространением наркотиков.

У него обнаружили более 1,5 килограмма особо опасного психотропного вещества — 4-СМС.