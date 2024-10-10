Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пинском районе

По информации МЧС, 9 октября в 20.13 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Поречье. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1964 года рождения.



Огонь повредил кровать и матрас, в жилой комнате закопчены стены и потолок. Причины пожара и гибели устанавливаются.