По информации МЧС, 9 октября в 20.13 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Поречье. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1964 года рождения.
Огонь повредил кровать и матрас, в жилой комнате закопчены стены и потолок. Причины пожара и гибели устанавливаются.
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пинском районе
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, 9 октября в 20.13 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Поречье. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1964 года рождения.