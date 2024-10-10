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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Пинском районе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По информации МЧС, 9 октября в 20.13 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Поречье. При пожаре обнаружили погибшего хозяина 1964 года рождения.

Огонь повредил кровать и матрас, в жилой комнате закопчены стены и потолок. Причины пожара и гибели устанавливаются.

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