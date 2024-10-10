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В Волгограде юной закладчице грозит 20 лет за тайники с героином

В Краснооктябрьском районе Волгограда полицейские задержали 20-летнюю девушку, которая подозревается в распространении сильнодействующих веществ.

Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, молодая особа в частном секторе делала закладки с героином.

Установлено, что задержанная покупала наркотическое вещество через Интернет и после сбывала их через тайники-закладки. В ходе личного досмотра у подозреваемой были изъяты свертки с наркотиком и мобильные телефоны.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, — уточнили в региональном главке.

Девушка сейчас находится под административным арестом, по истечении срока которого ей будет избрана мера пресечения.