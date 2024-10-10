Суд вынес приговор учительнице-живодерке, выбросившей котёнка из окна второго этажа школы

Об этом рассказал профильный телеграм-канал «Эколог».
Напомним, инцидент произошёл в школе № 62 Учтепинского района Ташкента на глазах учеников 7 «Г» класса. Дети нашли котёнка возле школы и, желая помочь ему, принесли его в класс. Однако, по словам школьников, учительница грубо забрала животное и выбросила его из окна второго этажа.
Этот жестокий поступок шокировал детей, которые не могли поверить, что взрослый человек, их педагог, способен на такое поведение. Позже ученики нашли котёнка, который, несмотря на чудесное спасение, получил серьёзные травмы. Ветеринарное обследование показало множественные переломы и ушибы внутренних органов. Несмотря на усилия врачей, котёнок, к сожалению, погиб.
Зооволонтёры подали в суд на учительницу, чтобы привлечь её к ответственности. Сегодня стало известно, что Учтепинский районный суд оштрафовал женщину на 375 тысяч сумов по статье 111 (жесткое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности. Однако этот штраф кажется совершенно недостаточным, ведь учительница не только стала причиной гибели животного, но и оказала глубокое негативное воздействие на психику детей.
Такой человек не заслуживает права продолжать педагогическую деятельность. Было бы правильно, если бы Управление дошкольного и школьного образования Ташкента приняло более серьёзные меры и уволило эту учительницу.