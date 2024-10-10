Суд вынес приговор учительнице-живодерке, выбросившей котёнка из окна второго этажа школы

Зооволонтёры подали в суд на учительницу, чтобы привлечь её к ответственности. Сегодня стало известно, что Учтепинский районный суд оштрафовал женщину на 375 тысяч сумов по статье 111 (жесткое обращение с животными) Кодекса об административной ответственности. Однако этот штраф кажется совершенно недостаточным, ведь учительница не только стала причиной гибели животного, но и оказала глубокое негативное воздействие на психику детей.