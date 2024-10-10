Пропавшего в Самарской области школьника нашли спустя пять дней

В итоге нашли пропавшего 6 октября. Машинист со станции Богатое цеплял с коллегами вагоны и заметил мальчика под деревом, укутанного в одеяло. Мужчина знал о поисках и видел фото в интернете. Поэтому он подошел и спросил: «Максим, ты что ли?» Ребенок ответил: «Да».