В Березниках проходит первый в истории города суд присяжных

Весь год, что шло следствие, мать мужчины выходила с одиночными пикетами и писала жалобы в УСБ, столичную прокуратуру, уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Москве. Некоторые доводы следствие приобщило к материалам дела, но как это повлияет на приговор, пока не ясно. Мама подсудимого уверена, что он не причастен к преступлению.