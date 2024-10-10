В Березниках проходит первый в истории города суд присяжных

В Березниках идет суд на 34-летним местным жителем, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Заседания проходят с участием присяжных заседателей. Это первый в истории города случай, когда процесс проходит в таком формате.
— Да, впервые в истории нашего города дело рассматривают с участием присяжных заседателей. Дело в том, что до этого подобных ходатайств никто не подавал, — рассказали «КП»-Пермь" в Березниковском суде.
Мужчина сам признался в преступлении, написав явку с повинной. Но позже заявил, что сделал это из-за давления со стороны полицейских. Расследование в отношении сотрудников полиции выделили в отдельное производство, но состава преступления не нашли.
Весь год, что шло следствие, мать мужчины выходила с одиночными пикетами и писала жалобы в УСБ, столичную прокуратуру, уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Москве. Некоторые доводы следствие приобщило к материалам дела, но как это повлияет на приговор, пока не ясно. Мама подсудимого уверена, что он не причастен к преступлению.
По версии следствия, 11 мая 2023 года в одной из квартир по улице Юбилейной в Березниках подсудимый на почве возникших личных неприязненных отношений, нанес 40-летней женщине не менее четырех ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой она вскоре скончалась.
Судебные заседания начались в сентябре.