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В Волгограде на взятках поймали двух инспекторов Гостехнадзора

Два инспектора Гостехнадзора из Волгограда брали взятки за постановку на учет спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде следователи завели уголовное дело на двух сотрудников Гостехнадзора, которых подозревают в получении взяток. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, весной текущего года инспектора брали деньги за постановку на учет спецтехники.

— Это делалось без фактического осмотра и проверки номерных агрегатов, а также за регистрацию технического осмотра без его проведения, — уточнили в областном следкоме.

Таким образом инспектора поставили на учет 64 единицы техники и один квадроцикл. Следователи устанавливают всех участников преступления. А фигурантам в ближайшее время изберут меру пресечения.