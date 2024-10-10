В Волгограде на взятках поймали двух инспекторов Гостехнадзора

В Волгограде следователи завели уголовное дело на двух сотрудников Гостехнадзора, которых подозревают в получении взяток. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, весной текущего года инспектора брали деньги за постановку на учет спецтехники.