Под Самарой во время пожара в доме погибли два человека

В среду, 9 октября, поздним вечером, в поселке Белозерки Красноярского района Самарской области загорелся дом.
Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 22:32. На тушение направили дежурный караул пожарно-спасательных частей № 151 и № 110 пожарно-спасательного отряда № 41, а также добровольную пожарную команду села Красный Яр — всего 27 человек пожарных на шести пожарных машинах. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Прибывшие к горящему дому пожарные оперативно подали для тушения три водяных ствола «Курс-8», использовали три лестницы-палки и одну трёхколенную лестницу. На месте пожара работали три звена газодымозащитной службы.
С открытым горением пожарные справились в 23:38 минут, полностью пожар бы потушен и ликвидированы его последствия в 01:07 10 октября.
К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унёс жизни двух человек, сообщили в Центре по делам по ГО, ПБ и ЧС по ГО, ПБ и ЧС.
Данные погибших при пожаре людей — возраст и пол, не уточняются.
Причина возникновения пожара устанавливается.