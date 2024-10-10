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Под Самарой во время пожара в доме погибли два человека

Дом тушили 27 пожарных.

Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В среду, 9 октября, поздним вечером, в поселке Белозерки Красноярского района Самарской области загорелся дом.

Вызов пожарных поступил в экстренные службы в 22:32. На тушение направили дежурный караул пожарно-спасательных частей № 151 и № 110 пожарно-спасательного отряда № 41, а также добровольную пожарную команду села Красный Яр — всего 27 человек пожарных на шести пожарных машинах. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Прибывшие к горящему дому пожарные оперативно подали для тушения три водяных ствола «Курс-8», использовали три лестницы-палки и одну трёхколенную лестницу. На месте пожара работали три звена газодымозащитной службы.

С открытым горением пожарные справились в 23:38 минут, полностью пожар бы потушен и ликвидированы его последствия в 01:07 10 октября.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унёс жизни двух человек, сообщили в Центре по делам по ГО, ПБ и ЧС по ГО, ПБ и ЧС.

Данные погибших при пожаре людей — возраст и пол, не уточняются.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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