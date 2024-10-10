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Выиграть бесплатный приз предлагают казахстанцам мошенники

Мошенники в Казахстане изобретают новые схемы, чтобы выманить у людей деньги, и одна из новых и набирающих популярность — предложение «бесплатных» подарков, сообщает Zakon.kz.

В рамках такой схемы казахстанцам приходит сообщение в соцсетях или на почту с предложением получить популярный гаджет или косметику совершенно бесплатно. Человека просят заполнить анкету или сделать репост, а потом «выиграть» приз.

«Однако, прежде чем получить подарок, вам сообщают, что нужно оплатить “доставку” или “страховку” товара. В итоге, вы теряете деньги, а подарка так и нет», — предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.

Мошенники, чтобы убедить потенциальную жертву, используют фальшивые отзывы и конкурсы -поддельные страницы с положительными отзывами и фейковыми конкурсами. Они также могут использовать фото известных личностей, чтобы добавить доверия.

Как избежать обмана:

  • Будьте осторожны с «бесплатными» предложениями. Чаще всего за ними скрывается мошенничество.
  • Проверяйте информацию о компании и конкурсе в интернете.
  • Никогда не вводите свои личные данные или данные карты на непроверенных сайтах.