Выиграть бесплатный приз предлагают казахстанцам мошенники

В рамках такой схемы казахстанцам приходит сообщение в соцсетях или на почту с предложением получить популярный гаджет или косметику совершенно бесплатно. Человека просят заполнить анкету или сделать репост, а потом «выиграть» приз.
«Однако, прежде чем получить подарок, вам сообщают, что нужно оплатить “доставку” или “страховку” товара. В итоге, вы теряете деньги, а подарка так и нет», — предупреждает Telegram-канал о мошенничествах aqparat saqsysy.
Мошенники, чтобы убедить потенциальную жертву, используют фальшивые отзывы и конкурсы -поддельные страницы с положительными отзывами и фейковыми конкурсами. Они также могут использовать фото известных личностей, чтобы добавить доверия.
Как избежать обмана:
- Будьте осторожны с «бесплатными» предложениями. Чаще всего за ними скрывается мошенничество.
- Проверяйте информацию о компании и конкурсе в интернете.
- Никогда не вводите свои личные данные или данные карты на непроверенных сайтах.