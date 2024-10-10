Милиция со спецподразделением «Алмаз» задержала минчанина, вернувшегося из Европы

В МВД уточнили, что в 2024 году мужчина вернулся и решил возобновить указанную преступную деятельность. Сказано, что для того, чтобы не иметь контакта с запрещенными веществами, он удаленно привлек 28-летнего закладчика, который по его указанию забирал оптовые партии, а затем фасовал и раскладывал по тайникам.