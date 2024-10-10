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Милиция со спецподразделением «Алмаз» задержала минчанина, вернувшегося из Европы

Милиция задержала вернувшегося из Европы минчанина.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала вернувшегося из Европы минчанина. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении сказано, что на 21-летнего жителя Минска удалось выйти сотрудникам наркоконтроля. Удалось установить, что фигурант несколько лет назад создал, а также администрировал деятельность двух теневых интернет-наркомаркетов. Затем он переехал в Европу и прекратил преступную деятельность.

В МВД уточнили, что в 2024 году мужчина вернулся и решил возобновить указанную преступную деятельность. Сказано, что для того, чтобы не иметь контакта с запрещенными веществами, он удаленно привлек 28-летнего закладчика, который по его указанию забирал оптовые партии, а затем фасовал и раскладывал по тайникам.

«При силовой поддержке бойцов СПБТ “Алмаз” подельников задержали, интернет-магазины ликвидированы», — заявили в ведомстве.

Кроме того, говорится, что минчанин ранее был судим за призывы в интернете к массовым беспорядкам. Следователи завели уголовное дело за наркосбыт.

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