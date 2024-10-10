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«Виной всему алкоголь»: омич проведет полтора года на принудительных работах за стрельбу возле кафе с дебошем

Суд отправил на принудительные работы омича, устроившего стрельбу у кафе.

Источник: Комсомольская правда

Суд огласил приговор омичу, устроившего стрельбу у одного из кафе в Большереченском районе. Обошлось без жертв, обезвредить мужчину удалось неравнодушным посетителям.

Как стало известно из материалов дела, 14 апреля этого года омич распивал спиртные напитки в одно из кафе в Большереченском районе, а затем поехал домой. В состоянии опьянения мужчина взял из дома охотничий карабин и решил вернуться обратно.

Возле крыльца омич начал стрелять в воздух. На момент инцидента у входа в кафе находились люди. Но на стрельбе в воздух мужчина не остановился — он начал целиться прямо в посетителей.

На стрелка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («хулиганство»). Суд признал омича виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты.

Инстанция также постановила конфисковать ружье.