На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись три автомобиля

По предварительным данным, в среду, 9 октября, около 17:00 в Каширском районе Воронежской области на 569 километре автодороги М-4 «Дон» произошла авария с участием трех автомобилей. 40-летний житель Краснодарского края за рулем «Газели», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», которой управлял 33-летний житель Ставропольского края. Вторая машина по инерции столкнулась с грузовиком «Донгфенг», за рулем которого был 38-летний житель Вологодской области.