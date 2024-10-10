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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области столкнулись три автомобиля

В результате аварии один мужчина скончался.

Источник: Полиция Воронежской области

В Каширском районе Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в среду, 9 октября, около 17:00 в Каширском районе Воронежской области на 569 километре автодороги М-4 «Дон» произошла авария с участием трех автомобилей. 40-летний житель Краснодарского края за рулем «Газели», двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», которой управлял 33-летний житель Ставропольского края. Вторая машина по инерции столкнулась с грузовиком «Донгфенг», за рулем которого был 38-летний житель Вологодской области.

В результате ДТП 40-летний водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.