Бастрыкин потребовал доложить о случае падения школьника в шахту

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о несчастном случае, который произошел на элеваторе в Нефтекамске. На днях там в шахту с зерном провалился 12-летний мальчик. Школьник рухнул с 12-мтеровой высоты и выжил.
У мальчика врачи диагностировали различные ушибы и перелом левой стопы. Накануне региональный минздрав сообщил, что пациент находится в реанимации.
По факту случившегося начата доследственная проверка.
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