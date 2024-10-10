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Бастрыкин потребовал доложить о случае падения школьника в шахту

Глава Следкома России заинтересовался падением 12-летнего мальчика в шахту с зерном.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о несчастном случае, который произошел на элеваторе в Нефтекамске. На днях там в шахту с зерном провалился 12-летний мальчик. Школьник рухнул с 12-мтеровой высоты и выжил.

У мальчика врачи диагностировали различные ушибы и перелом левой стопы. Накануне региональный минздрав сообщил, что пациент находится в реанимации.

По факту случившегося начата доследственная проверка.

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