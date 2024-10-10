Двое мужчин осуждены на 17 лет за жестокое убийство студентки в Алматы

Согласно материалам дела, 6 марта обвиняемые познакомились с потерпевшей через общего знакомого, попросившего предоставить ей временное жильё. На следующий день, столкнувшись с финансовыми трудностями, подсудимый К. убедил студентку сдать её смартфон в комиссионный магазин, а позже они уговорили её оформить денежные займы на общую сумму 435 тысяч тенге. Когда девушка начала требовать вернуть её имущество и выплатить кредиты, у подсудимых возник умысел на убийство.
15 марта они вывезли студентку на отдалённый участок дороги, нанесли ей удары битой, после чего пытались поджечь, оставив её на месте происшествия. Потерпевшая скончалась от полученных травм.
Вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и иными материалами дела. Смягчающих и отягчающих обстоятельств выявлено не было. Приговор вступил в законную силу.