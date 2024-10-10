Двое мужчин осуждены на 17 лет за жестокое убийство студентки в Алматы

Согласно материалам дела, 6 марта обвиняемые познакомились с потерпевшей через общего знакомого, попросившего предоставить ей временное жильё. На следующий день, столкнувшись с финансовыми трудностями, подсудимый К. убедил студентку сдать её смартфон в комиссионный магазин, а позже они уговорили её оформить денежные займы на общую сумму 435 тысяч тенге. Когда девушка начала требовать вернуть её имущество и выплатить кредиты, у подсудимых возник умысел на убийство.