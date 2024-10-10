В Ростовской области частный дом едва не сгорел из-за вспыхнувшего удлинителя

В хуторе Новоселовка Ростовской области едва не сгорел частный дом. Пожарных вовремя вызвали соседи, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Как выяснилось, пламя разгорелось от вспыхнувшего удлинителя, из-за короткого замыкания. Хозяев при этом дома не было.
— Все произошло днем, люди вызвали пожарных около 14:38. В 15 часов все потушили на площади в 3 кв. метра. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — сообщили в МЧС.
Напомним, ранее пожар из-за короткого замыкания вспыхнул в одном из частных домов хутора Нижнеподпольного. В этом случае выгорело 10 кв. метров.
Жителям Дона напоминают: нужно периодически проверять состояние проводки и электроприборов. Нельзя менять провода самостоятельно, это должны делать профессионалы.