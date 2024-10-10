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«Тойота» влетела в ЛЭП в Алапаевске, в больнице скончалась пассажирка

Ночью 10 октября в Алапаевске, возле дома № 5 на улице Ленина автомобиль Toyota Chaser влетел в пешеходные ограждения и линию электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Тойоты» на большой скорости не учел дорожные условия и допустил съезд с проезжей части, а затем наезд на препятствия. Машина получила значительные механические повреждения.

В результате аварии травмы получили водитель, а также три пассажира — две девушки и мужчина. Одна из них скончалась в больнице.

Погибшей 23 года. Она не была пристегнута ремнем безопасности.

Устанавливается, в каком состоянии был водитель.

«МК-Урал» ранее писал, что вечером 6 октября на 70-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла авария, в которой погибли два человека, еще двое получили травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Компрессор» 1985 года рождения выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с машиной «Шевроле Кобальт».