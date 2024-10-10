По информации МЧС, 9 октября в 18.33 поступило сообщение о том, что в питьевом колодце глубиной 12 м обнаружен утонувший мужчина. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Шумщина Дзержинского района.
Работники МЧС извлекли утонувшего мужчину из колодца. Им оказался пенсионер 1951 года рождения.
Пенсионер в Дзержинском районе утонул в питьевом колодце
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер в Дзержинском районе утонул в питьевом колодце. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
По информации МЧС, 9 октября в 18.33 поступило сообщение о том, что в питьевом колодце глубиной 12 м обнаружен утонувший мужчина. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Шумщина Дзержинского района.