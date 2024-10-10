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Пенсионер в Дзержинском районе утонул в питьевом колодце

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер в Дзержинском районе утонул в питьевом колодце. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Sputnik.md

По информации МЧС, 9 октября в 18.33 поступило сообщение о том, что в питьевом колодце глубиной 12 м обнаружен утонувший мужчина. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Шумщина Дзержинского района.

Работники МЧС извлекли утонувшего мужчину из колодца. Им оказался пенсионер 1951 года рождения.

несчастный случай