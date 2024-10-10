Пенсионер в Дзержинском районе утонул в питьевом колодце

По информации МЧС, 9 октября в 18.33 поступило сообщение о том, что в питьевом колодце глубиной 12 м обнаружен утонувший мужчина. Инцидент произошел на территории частного домовладения в деревне Шумщина Дзержинского района.



Работники МЧС извлекли утонувшего мужчину из колодца. Им оказался пенсионер 1951 года рождения.