Брикеты прятали под манго: Петербургские контрабандисты получили 200-килограммовую посылку с наркотиками из Перу

В прошлом году участники организованной группы приобрели и доставили контрабандой в Петербург более 200 килограммов наркотика, упакованного в брикеты. Запрещенное вещество скрыли под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции бокс переместили на территорию промышленной зоны на окраине города. Там его поджидали двое мужчин. При демонтаже тайника их задержали стражи правопорядка. При этом на каждой пачке стояла эмблема Rolls-Royce, которая должна была указывать на элитное качество товара, но это была лишь маскировка. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.