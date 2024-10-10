Брикеты прятали под манго: Петербургские контрабандисты получили 200-килограммовую посылку с наркотиками из Перу

В прошлом году участники организованной группы приобрели и доставили контрабандой в Петербург более 200 килограммов наркотика, упакованного в брикеты. Запрещенное вещество скрыли под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции бокс переместили на территорию промышленной зоны на окраине города. Там его поджидали двое мужчин. При демонтаже тайника их задержали стражи правопорядка. При этом на каждой пачке стояла эмблема Rolls-Royce, которая должна была указывать на элитное качество товара, но это была лишь маскировка. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
— Общая стоимость партии составила три миллиарда рублей. Наркотик изъяли из незаконного оборота, — рассказали в ведомстве.
После этого против задержанных возбудили уголовное дело по пятой части статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Сегодня, Генпрокуратура предъявила фигурантам обвинение. В ближайшее время они предстанут перед судом. Расследование в отношении других соучастников продолжается. К слову, за совершение преступления обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.