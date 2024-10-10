Калининградка «сняла порчу» с семьи за 265 тысяч рублей

В полицию обратилась 37-летняя женщина, работающая продавцом в алкомаркете. По словам заявительницы, на сайте бесплатных объявлений она увидела публикацию об оказании магических услуг. Женщина связалась с псевдоколдуньей и попросила снять порчу с неё и членов её семьи.