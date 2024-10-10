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Калининградка «сняла порчу» с семьи за 265 тысяч рублей

Лишившись денег, она решила обратиться в полицию.

Под предлогом снятия порчи с семьи мошенники похитили у калининградки 265 тысяч рублей.

В полицию обратилась 37-летняя женщина, работающая продавцом в алкомаркете. По словам заявительницы, на сайте бесплатных объявлений она увидела публикацию об оказании магических услуг. Женщина связалась с псевдоколдуньей и попросила снять порчу с неё и членов её семьи.

«Целительница» предложила потерпевшей провести несколько сеансов очищения. За 12 дней заявительница перевела незнакомке все свои личные накопления в сумме 265 тысяч рублей.

Когда женщина заметила, что магические ритуалы не сработали, и попыталась выйти на связь с колдуньей, она обнаружила, что объявление с сайта уже удалено.

Осознав, что общалась с мошенницей, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.