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В Батайске сгорели два дома

Два дома повредил пожар в Батайске, выгорело 200 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Два дома сгорели на улице Молдавской в Батайске из-за короткого замыкания электрооборудования. Об этом утром 10 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Вызов в экстренную службу поступил около 8 утра. Оказалось, что в одном из дворов загорелась морозильная камера, после этого пламя перекинулось на деревянный гараж и на кровлю соседнего дома.

— Хозяева успели выйти на улицу, пострадавших нет. Горение локализовали в 8:49, в 9:50 все потушили на площади в 200 кв. метров. На месте работали 36 человек, использовалось девять единиц техники, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, ранее из-за короткого замыкания едва не сгорел дом в хуторе Новоселовка.

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