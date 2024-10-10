В Батайске сгорели два дома

Два дома сгорели на улице Молдавской в Батайске из-за короткого замыкания электрооборудования. Об этом утром 10 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Вызов в экстренную службу поступил около 8 утра. Оказалось, что в одном из дворов загорелась морозильная камера, после этого пламя перекинулось на деревянный гараж и на кровлю соседнего дома.
— Хозяева успели выйти на улицу, пострадавших нет. Горение локализовали в 8:49, в 9:50 все потушили на площади в 200 кв. метров. На месте работали 36 человек, использовалось девять единиц техники, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, ранее из-за короткого замыкания едва не сгорел дом в хуторе Новоселовка.