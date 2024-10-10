Бастрыкин потребовал доклад о мошенничестве при строительстве домов на Дону

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту мошенничества при строительстве домов под Ростовом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Жители региона обратились к главе СКР через соцсети. Люди пожаловались на подрядчика, который получил деньги, однако не приступил к обещанным работам: строительству жилых домов в донской столице и окрестностях города.
Донские следователи уже начали разбирательство по факту возможного мошенничества. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе процессуальной проверки.
А ранее Бастрыкин поручил проверить ростовского застройщика из-за жалоб дольщиков.