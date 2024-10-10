Омский студент может отправиться на пожизненное за торговлю веществами

В Омске полицейские задержали во время извлечения из тайника оптовой партии наркотиков 18-летнего студента колледжа. Молодому человеку грозит пожизненное.
Во время задержания сотрудники полиции извлекли из рюкзака омича пакет с 925 граммами мефедрона.
«В ходе дальнейшей работы с задержанным установлены 5 уже организованных им на территории Центрального округа города Омска тайников, из которых изъято 597 граммов пагубного зелья», — сообщили в УМВД России по Омской области.
Позже выяснилось, что студент работал курьером в одном из наркошопов. Незаконную работу он нашел в популярном мессенджере, где получал задания от кураторов и проводил отчет о проделанной работе.
На съемной квартире студент фасовал партии наркотиков. До тайников фигурнат дела ездил на общественном транспорте.
На омича завели 6 уголовных дел по ч. 3 ст. 30 — ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах»). Молодому человеку грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас молодой человек находится под стражей.
Полицейские продолжают устанавливать личности других участников наркобизнеса.
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