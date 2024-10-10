В Ростове задержали 18-летнего парня за поджог релейного шкафа на ж/д перегоне

«В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Локомотивстрой — Персиановка обнаружен поджог релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров», — пишет источник.