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В Ростове задержали 18-летнего парня за поджог релейного шкафа на ж/д перегоне

Ростовская область, 10 октября 2024. DON24.RU. В Ростове транспортные полицейские совместно с коллегами из УФСБ России по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Новочеркасска, причастного к поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

«В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Локомотивстрой — Персиановка обнаружен поджог релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров», — пишет источник.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы постороннего вмешательства — канистру с моторным маслом. Юношу арестовали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали иностранца за подготовку диверсии.