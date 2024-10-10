В Ростове задержали 18-летнего парня за поджог релейного шкафа на ж/д перегоне

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
«В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Локомотивстрой — Персиановка обнаружен поджог релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров», — пишет источник.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы постороннего вмешательства — канистру с моторным маслом. Юношу арестовали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали иностранца за подготовку диверсии.