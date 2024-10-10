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В Братске на улице Хабарова иномарка вновь сбила ребенка. Аналогичное ДТП произошло на том же месте месяц назад

На улице Хабарова в Братске в ДТП снова пострадал школьник. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел 9 октября. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МУ МВД России «Братское».

Источник: ТК Город

ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта. Предварительно полицейские установили, что 7-летний школьник перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль Toyota CH-R. В результате мальчику потребовалась помощь медиков.

Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

Аналогичный инцидент на этом же месте автодороги по улице Хабарова произошел чуть больше месяца назад. 1 сентября дорогу в неположенном месте возле остановки общественного транспорта перебегали два 10-летних мальчика. Обоих сбил водитель на автомобиле «Киа Рио». Детям тогда тоже потребовалась госпитализация.