В Братске на улице Хабарова иномарка вновь сбила ребенка. Аналогичное ДТП произошло на том же месте месяц назад

ДТП произошло недалеко от остановки общественного транспорта. Предварительно полицейские установили, что 7-летний школьник перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль Toyota CH-R. В результате мальчику потребовалась помощь медиков.
Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.
Аналогичный инцидент на этом же месте автодороги по улице Хабарова произошел чуть больше месяца назад. 1 сентября дорогу в неположенном месте возле остановки общественного транспорта перебегали два 10-летних мальчика. Обоих сбил водитель на автомобиле «Киа Рио». Детям тогда тоже потребовалась госпитализация.