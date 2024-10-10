В Братске на улице Хабарова иномарка вновь сбила ребенка. Аналогичное ДТП произошло на том же месте месяц назад

Аналогичный инцидент на этом же месте автодороги по улице Хабарова произошел чуть больше месяца назад. 1 сентября дорогу в неположенном месте возле остановки общественного транспорта перебегали два 10-летних мальчика. Обоих сбил водитель на автомобиле «Киа Рио». Детям тогда тоже потребовалась госпитализация.